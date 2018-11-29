ماذا قالت منظمة العفو الدولية عن تعذيب الاجهزة الامنية لـ"سهى جبارة"؟

دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إلى فتح تحقيق فوري حيادي مستقل وفعال في أقوال ذوي سهى جبارة حول تعرضها للتعذيب في مركز تحقيق بأريحا.

كما طالبت المنظمة في تقريرٍ لها الخميس بمحاسبة جميع المسؤولين من أفراد الأجهزة الأمنية عن التعذيب وسوء المعاملة بما يشمل اتخاذ إجراءات عقابية وانضباطية وعرضهم على محاكمة جنائية.

وطالب التقرير بضمان حق جبارة في الوصول إلى محاميها واللقاء معهم بشكل منفرد بما يحفظ خصوصية الدفاع، وأن يتوفر لها العناية الطبية اللازمة والحماية من التعذيب وسوء المعاملة.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعتقل جبارة (29 عامًا) في سجن أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة منذ 26 يومًا وتخوض هناك إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ أسبوع، على خلفية استمرار اعتقالها وتعذيبها.

وحول اتهام الأجهزة الأمنية لجبارة بتلقي أموال ومساعدة أسر أسرى وشهداء، أكدت العائلة أن "لوائح الاتهام تمت كتابتها زورا وافتراء ولم تدل سهى بأي أقوال من هذا القبيل، وأن الإفادات كتبت بدون حضور محام، وتحت تعذيب نفسي وجسدي، وشددت على أن ابنتهم لا تدري ماذا كتب داخل الملفات التي قدمتها النيابة للمحكمة.