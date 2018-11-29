لائحة اتهام بحق والد المطارد نعالوة

قدمت نيابة الاحتلال للمحكمة العسكرية في شمال الضفة الغربية، اليوم الخميس، لائحة اتهام بحق وليد سليمان نعالوة، والد المطارد أشرف نعالوة، منفذ عملية "بركان" التي أسفرت عن مقتل مستوطنين.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن النيابة وجهت لنعالوة الوالد "تهم" بعدم منع تنفيذ العملية، وتعطيل "إجراءات قضائية".

كما جاء في تفاصيل لائحة الاتهام، أن الوالد كان يعلم بأن أشرف يتدرب على السلاح الموجود بحوزته وأنه ينوي تنفيذ عملية.

وجاء في اللائحة أيضا أن والد أشرف حاول بيع سيارة ابنه بهدف اخفائها، وعندما لم يستطع ذلك عمل على إخفائها، ليمنع وصول قوات الاحتلال إليها.

وتنضم لائحة الاتهام المقدمة بحق والد المطارد أشرف نعالوة، إلى عدد من لوائح الاتهام، التي قدمت بحق عدد من الأسرى، على خلفية العملية التي نفذها أشرف في مستوطنة بركان.

وتواصل قوات الاحتلال وأجهزة أمنها، البحث عن أشرف نعالوة من سكان ضاحية شويكة بطولكرم، والذي ظهر في فيديو أثناء انسحابة من مستوطنة "بركان"، بعد أن نفذ عملية إطلاق نار اسفرت عن مقتل مستوطنين وإصابة ثالث بجروح يوم 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2018.