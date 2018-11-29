ضبط 12 ألف شيكل مزيفة بالخليل

ضبطت الشرطة، اليوم الخميس، مبلغ 12 ألف شيكل مزيفة بعملية احتيال في مدينة الخليل.

وأوضح الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن أحد المواطنين تقدم بشكوى لدى إدارة المباحث العامة بشرطة المحافظة تعلقت بقيام مجهول بالاحتيال عليه واعطاءه مبلغ 12 ألف شيكل مقابل شراء مركبته غير القانونية وتبين له لاحقًا بأنها نقود مزيفة.

وبين أن المباحث العامة باشرت على الفور بإجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة.

وأضاف أن المباحث العامة تمكنت من تحديد هوية المشتبه به إالقاء القبض عليه وضبط المبلغ المزيف وهو عبارة عن مبلغ 12 ألف شيكل من فئة 200 شيكل.

وأكد ارزيقات توقيف المشتبه به وإحالته للنيابة العامة لاستكمال المقتضى القانوني بحقه.