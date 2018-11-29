وفد من محرري الجهاد الاسلامي يزور بيوت أسرى ومحررين في نابلس

نظم وفد من محرري حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية سلسلة زيارات لبيوت عائلات أسرى ومحررين في مدينة نابلس، يوم أمس الأربعاء.

واستهل الوفد زياراته ببيت عزاء والدة الأسير إبراهيم حبيشة، ممثل الأسرى في سجن النقب الصحراوي، والتي توفيت أمس، بعد انتظار دام 16 عاما للإفراج عن ابنها المحكوم بالسجن لدى الاحتلال 25 عاما، والذي مات والده سابقا وهو خلف القضبان.

وألقى الشيخ خضر عدنان كلمة العزاء في ديوان آل حبيشة.

وبعدها توجه الوفد إلى بلدة تلفيت لتهنئة المحرر سعيد مسلّم، الذي أفرجت عنه سلطات الاحتلال بعد اعتقال دام 18 عاما، وهو من نشطاء كتائب الأقصى، ومن ثم توجهوا إلى منزل الأسير زكريا مسلّم، الذي سينهي بعد عام محكوميته البالغة 13 عاما، بتهمة الانتماء لسرايا القدس.

وتوجه وفد محرري الجهاد الإسلامي إلى بلدة كفرا بنابلس، لتهنئة المحرر فادي الخليل، بالإفراج عنه بعد قضاء 18 عاما في سجون الاحتلال بتهمة الانتماء لكتائب الأقصى.

وختم الوفد جولته بزيارة منزل المحرر رائد صايل سرحان في بلدة أودلا، والذي أفرجت عنه قوات الاحتلال بعد اعتقال دام 17 عاما لنشاطه في صفوف الجبهة الشعبية.









