محكمة الاحتلال تمدّد توقيف كوادر مقدسية

مدد قاضي محكمة الصلح الاحتلالية، اليوم الخميس، توقيف محافظ القدس، ليوم الأحد القادم.

وقرر قاضي محكمة الصلح تمديد توقيف محافظ القدس عدنان غيث ليوم الأحد القادم، علما انه اعتقل الأحد الماضي بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان.

كما مدد القاضي توقيف نائب أمين سر حركة فتح في القدس عادل أبو زنيد ليوم الاثنين القادم.

وقرر القاضي توقيف 9 مقدسيين ليوم الأحد، اعتقلوا الاثنين الماضي خلال حملة استهدفت كوادر حركة فتح في المدينة.

وشمل القرار: علاء أبو الهوى، وعامر عواد، وفادي محمود، وحسام أبو اسنينة، وخليل بشير، محمد القاق، وأحمد مصطفى، واياد هدرة، وحاتم مهلوس.

فيما قرر القاضي الافراج عن 24 شابا مقدسيا اعتقلوا ضمن "حملة الاعتقالات" بشرط الابعاد عن الضفة الغربية لمدة اسبوعين، وحبس منزلي لمدة 5 أيام، ودفع كفالة قيمتها 1000 شيكل لكل منهم.