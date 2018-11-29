الشاعر: اجراءات الاحتلال تفاقم معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة

قال وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر إن اجراءات الاحتلال، وانتهاكاته تفاقم معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، وإن هذه الانتهاكات سببت تزايدا في أعداد المعاقين حركيا.

جاء ذلك، خلال لقاءه في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الخميس، القنصل البريطاني العام في القدس فليب هول، لبحث سبل التعاون المشترك، والنهوض بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، وذلك في ظل إطلاق بريطانيا لاستراتيجيتها العالمية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف الشاعر أن فلسطين سجلت قصة نجاح على مستوى المنطقة فيما يخص تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة في المؤسسات العامة، حيث بلغت نسبة تشغيلهم بالمجمل 6.7%، وهي نسبة أعلى مما هو منصوص عليه قانونيا، مشيراً إلى أن وزارة التنمية تقدم نموذجا مميزا في هذا الاطار عبر بلوغها نسبة 11%.

وأكد أن الوزارة تركز على إزالة العوائق والتحديات من امام ذوي الاعاقة، من خلال تأهيلهم وتمكينهم اقتصاديا، ودعمهم بالادارات المساندة والتكنولوجيا المساعدة وموائمة المباني، لتسهيل اندماجهم بالتعليم والعمل والحياة العامة، بما يسهم في تأمين عيش كريم لهم.

واشار الشاعر الى ان الارادة السياسة والشعبية في فلسطين قوية للنهوض بواقع هذه الفئة المجتمعية، مضيفا: "نحن نتبع منهجا تشاركيا مع المجتمع المدني والقطاع الخاص للوصول الى مجتمع اكثر عدلا وانصافا لهؤلاء الأشخاص".

من جانبه، قال القنصل البريطاني إن بلاده تطمح لبناء شراكة متينة مع وزارة التنمية الاجتماعية، بما يؤسس لمزيد من الموائمة للأشخاص ذوي الاعاقة وازالة العقبات من امام تقدمهم.

ويحتفل العالم في الثالث من كانون أول/ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة، وهو يوم عالمي خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاعاقة وزيادة فهم قضاياهم.