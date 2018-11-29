حماس تستنكر الاعتداء الاسرائيلي بحق محافظ القدس

استنكرت حركة حماس مساء اليوم الثلاثاء، حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال بحق محافظ القدس عدنان غيث وعدد من الكوادر الفلسطينية في مدينة القدس، مؤكدة أنها تهدف للتأثير على مسار مواجهة سياسة تسريب العقارات للمستوطنين.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب العلاقات الوطنية فيها حسام بدران في تصريح له: "إن الحركة تستنكر هذه الهجمة المسعورة بحق شعبنا الفلسطيني وأنها لن تمر مرور الكرام، وسنسعى بكل ما نملك لمقاومة هذا العدو المجرم".

وأكد على ضرورة مقامة مخططات الاحتلال التي تستهدف الكل الفلسطيني، والتي يجب أن تتعزز بتحقيق الوحدة الفلسطينية، والتكاتف خلف برنامج مشترك يدعم صمود أبناء شعبنا، ويحقق تطلعاته بالحرية.

ودعا إلى إقرار سياسات وطنية حاكمة تمنع محاولات تسريب العقارات وتجرم فاعليه.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت محافظ القدس ثلاث مرات هذا الشهر، كما اعتُقل نهاية الشهر الماضي لمدة أسبوع، يأتي ذلك بسبب تركيزه على اعتقال أشخاصا من حملة الهوية الزرقاء (سكان القدس) وزجهم في السجون الفلسطينية بتهمة تسريبهم عقارات في القدس. كما اتُّهم بالتحريض ضد أجهزة الأمن الإسرائيلية أيضا.