أصحاب المنازل المدمرة يهددون بالعودة للمدارس

أعلن أصحاب المنازل المدمرة، في عدوان عام 2014 على قطاع غزة، أنهم قرروا العودة إلى مدارس الأونروا، اعتباراً من الاسبوع المقبل، بعد إعلان الأونروا بشكل نهائي التوقف عن دفع بدل الايجار لنحو 1612 عائلة هدمت منازلها، واصفين أوضاعهم بالكارثية.

وأكد أصحاب المنازل المدمرة في بيان صحفي، أنهم سيعودون هم وأطفالهم لمدارس وكالة الغوث بعد أن باتوا بدون مأوى بسبب توقف الأونروا للشهر الخامس على التوالي عن دفع الإيجارات لهم، مما تسبب في تشردهم هم وأطفالهم.

وأهاب أصحاب المنازل المدمرة بالقوى الوطنية والإسلامية ومنظمة التحرير الفلسطينية للعمل على حل المشكلة وتفادي الكارثة، خاصة وأن الطلبة في مدارس الأونروا على أبواب الامتحانات النهائية للفصل الأول 2018.

وحمل أصحاب المنازل المدمرة الأونروا المسؤولية الكاملة عن هذا القرار وتباعاته.