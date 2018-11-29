قتيل ومصابان بحادث سير غرب قلقيلية

قتل شخص وأصيب آخران في حادث سير مروّع، اليوم الخميس، على شارع رقم (5) غرب قلقيلية، بين حافلة وسيارة خاصة.

وقالت مصادر إسرائيلية: إن النيران اندلعت بالسيارة الخاصة، التي سحقت أسفل الحافلة، ثم انتشرت النيران لتأتي على الحافلة بأكملها.

وذكرت مصادر في الإسعاف الإسرائيلي، أن سيدة كانت داخل السيارة الخاصة أكدت الطواقم وفاتها في المكان، بينما نقل سائق السيارة الخاصة وهو في حالة حرجة وغير مستقرة وهو يعاني من إصابات وحروق في مختلف أنحاء جسده، إلى مستشفى شيبا "بتل هشومير"، فيما أصيب سائق الحافلة بجروح طفيفة ونقل إلى مستشفى "بيلنسون" للعلاج.

ووصلت إلى المكان طواقم الإطفاء التي عملت على إخماد النيران التي أتت على الحافلة والسيارة الخاصة.



