الرئيس الصيني يدعو الشركات الإسبانية للاستفادة من وارداتها

حث الرئيس الصيني الزائر شي جين بينغ يوم الأربعاء الشركات الإسبانية على تحقيق أفضل استفادة من المنصة العامة لمعرض الصين الدولي للواردات من أجل الفوز بمزيد من الفرص التجارية والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية-الإسبانية إلى مستوى أعلى.

وخلال اجتماع الرئيس شي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مع ممثلي المجلس الاستشاري للأعمال الصيني-الإسباني، تقدم شيء بالتهنئة بمناسبة تأسيس المجلس الاستشاري للأعمال وانعقاد اجتماعه الأول يوم الثلاثاء.

ووصف الرئيس الصيني المجلس الاستشاري للأعمال بأنه منصة هامة لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية ونمط جديد للتعاون يجمع نقاط القوة ويكمل مزايا بعضهما البعض.

وأضاف أن تحقيق المزج القوي بين استراتيجيتي التنمية في البلدين وتحقيق مزايا مكملة من شأنه أن يساعد على تعزيز الترابط بين آسيا وأوروبا ودفع الاقتصاد العالمي إلى التطور بطريقة أكثر انفتاحا وشمولا وتوازنا.

وقال الرئيس أنه يعتقد أن التعاون الاقتصادي والتجاري متبادل النفع في العصر الجديد سيفتح فصلا جديدا ويجلب المزيد من الفوائد للبلدين والشعبين بفضل الجهود المشتركة للشركات ومجتمعات الأعمال في الجانبين.

ومن جانبه، قال سانشيز إن بلاده تولي، في وقت يمتلئ بالتغيرات، المزيد والمزيد من الاهتمام إلى آسيا، وخاصة الصين التي تولي أهمية لانفتاحها على العالم.

وفي سياق إشارته إلى أن الصين أصبحت شريكا تجاريا هاما وواحدة من المقاصد الرئيسية للصادرات الإسبانية، قال سانشيز إن حكومته تدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الصين وتدعم أيضا مجتمعات الأعمال في البلدين لتقوية هذه الروابط.

وفي نفس اليوم زارت قرينة الرئيس شي السيدة بنغ لي يوان المسرح الملكي في وسط مدينة مدريد برفقة ليتيزيا ملكة اسبانيا.

ودعت بنغ إلى مزيد من التبادلات بين البلدين وصداقة أقوى بين الشعبين.

وصل الرئيس شي إلى اسبانيا يوم الثلاثاء في أول زيارة لرئيس صيني إلى الدولة الأوروبية منذ 13 عاما.

واسبانيا هي المحطة الأولى في جولة شي الحالية في أوروبا وأمريكا اللاتينية، الجولة التي سوف يزور خلالها أيضا الأرجنتين وبنما والبرتغال.

وفي العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، من المقرر أن يحضر شي أيضا القمة الـ13 لمجموعة العشرين.