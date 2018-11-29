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قرار بالافراج عن 21 مقدسيا من كوادر فتح بشروط

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:13 - 29 نوفمبر 2018
تعبيرية تعبيرية
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قال محامي نادي الأسير الفلسطيني مفيد الحاج أن محكمة صلح الاحتلال في القدس قررت اليوم الخميس الإفراج عن (21) معتقلاً بشروط.

وبين المحامي الحاج أن الشروط تمثلت بالحبس المنزلي لمدة خمسة أيام، ومنعهم من الخروج من القدس إلى محافظات الضفة الأخرى وذلك لمدة (14) يوماً، إضافة إلى دفع كفالة مالية بقيمة (1000) شيقل، والتوقيع على كفالة طرف ثالث بقيمة (5000) شيقل، وكفالة ذاتية بقيمة (5000) شيقل. لافتاً إلى أن (11) معتقلاً آخرين ينتظرون المحاكمة.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت العشرات من كوادر حركة فتح بالقدس الأيام الماضية بالإضافة الى محافظ القدس عدنان غيث ونائب امين سر حركة فتح اقليم القدس عادل ابو زنيد ومدير مكتب محافظ القدس محمد هلسة.

كما استدعت مخابرات الاحتلال صباح اليوم وزير شؤون القدس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عدنان الحسيني، ونائب المحافظ عبد الله صيام للتحقيق.

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