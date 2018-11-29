حماس ترد على تصريحات فتح بشأن الانتخابات

رد المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري على تصريح عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ الذي طالب بإجراء انتخابات للمجلس التشريعي المعطل.

وقال أبو زهري في تغريدة له عبر "تويتر": إن اعتبار قيادة فتح المجلس التشريعي فاقد للصلاحية هو قلب للحقائق، ومحمود عباس فقد شرعيته ولا يحق له التحكم في صناعة القرار أو توزيع الأموال الفلسطينية".

وأضاف أبو زهري، "نحن جاهزون للاحتكام لصناديق الاقتراع لانتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة لإنهاء عملية القرصنة التي تمارسها قيادة فتح".

وتشرف مصر على رعاية جولات المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس منذ بداية الانقسام الفلسطيني عام 2007.

وتعذّر تطبيق العديد من اتفاقيات المصالحة الموقعة بين حركتي حماس وفتح التي كان أهمها اتفاقية عام 2011 والتي وقعت عليها جميع الفصائل الفلسطينية في القاهرة.

ومن أهم بنود هذه الاتفاقية إجراء انتخابات تشمل المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني والرئاسة.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ دعا لعقد انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني بسبب "فقدانه شرعيته وانتهاء دوره منذ سنوات".

وهاجم الشيخ في بيان له الخميس، حركة حماس قائلًا: "إن المجلس التشريعي المنتخب منذ عام 2006 والمعطل بحكم الانقلاب الحمساوي عام 2007، بعد أن انقلبت حماس على نفسها وعلى الشرعيات السياسية والقانونية، وحولته الى مجلس حزبي تنظيمي يخضع لأجندات خاصة تقتل روح وجوهر عمل المؤسسة التشريعية الفلسطينية، ما يعني فقدان المجلس لشرعيته وانتهاء دوره منذ سنوات".

وأضاف "أمام استمرار هذا الانقلاب وفشل كل دعوات انهاء الانقسام للأسف الشديد، أصبح من المهم جدًا العودة إلى صناديق الاقتراع وخيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي في ظل غياب وانتهاء دور المجلس الحالي".