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دعوية الجهاد وجمعية اقرأ تكرمان المشرفين على مخيمات العودة القرآنية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:17 - 29 نوفمبر 2018
دعوية الجهاد وجمعية اقرأ تكرمان المشرفين على مخيمات العودة دعوية الجهاد وجمعية اقرأ تكرمان المشرفين على مخيمات العودة
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كرمت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي وجمعية اقرأ الخيرية اليوم الخميس، جميع المشرفين من محفظين ومحفظات على مخيمات العودة القرآنية التي افرزت جيلاً كبيراً من حفظة كتاب الله عز وجل.

وأفاد مسؤول اللجنة الدعوية والمشرف العام على مخيمات العودة القرآنية أ. وليد حلس، أن اللجنة وجمعية اقرأ كرمتا اليوم الخميس 130 من محظفين ومحفظات على مخيمات العودة القرآنية.

وكانت دعوية الجهاد وجمعية اقرأ كرمتا قبل أيام 630 حافظاً وحافظة لكتاب الله عز وجل في حفل مهيب بمركز رشاد الشوا الثقافي.

وقال حلس: "إن تكريم المحفظين والمحفظات يأتي في اطار استكمال دور اللجنة الدعوية في الرسالة التي تحملها في الاهتمام والرعاية الكاملة لهم من أجل إنشاء جيل قرآني يحافظ على العقيدة الإسلامية".

وحث حلس، المحفظين والمحفظات لكتاب الله عز وجل الاهتمام وتقديم الرعاية لحفظة كتاب الله من خلال التواصل معهم في ملتقيات الحفّاظ والحافظات التي تم انشائها في محافظات قطاع غزة بهدف تثبيت وتعاهد حفظ القرآن.

ودعا حلس، للاستفادة من حفظة القرآن في المستقبل كمحفظين وأئمة وخطباء في المساجد، خاصة الذين تخرجوا في فوج العودة القرآني.

وأكد حلس، على ضرورة الاهتمام في مسابقة القدس القرآنية التي أعُلنت سابقاً، مشيراً إلى أننا نطمح من خلال هذه المسابقة تشكيل فريق من الحفظة بالضبط والإتقان للمشاركة بهم في مسابقات محلية وعربية ودولية.

وبفضلٍ من الله تعالى قدم حلس، للمشرفين والمشرفات والقائمين على مخيمات العودة القرآنية، شكر وتقدير قيادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في الداخل والخارج، وعلى رأسهم الأمين العام الأخ زياد النخالة "أبو طارق" حاضن وراعي حفل التكريم، وقيادة سرايا القدس، والأسرى المحررين وعلى رسهم الشيخ خضر عدنان والأخ ثائر حلاحلة.

وتم توزيع مكافآت نقدية ودروع الشكر والتقدير لكافة المحفظين والمحفظات في مخيمات العودة القرآنية.

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