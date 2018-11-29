قائد الاركان "الإسرائيلي" يدعو لفك الحصار عن قطاع غزة

اعتبر قائد الاركان "الإسرائيلي" الأسبق "دان حلوتس" خلال البرنامج الاذاعي " الكابينت " على راديو 103FM تصريحات رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بشأن عدم القيام بعملية عسكرية في قطاع غزة قد تكون مرتبطة بخطة صفقة القرن او محاولة للتوصل لتسوية واسعة بتأييد دول الخليج العربي متطرقاً للوضع في قطاع غزة.

وتابع خلال حديثة عن الأوضاع في قطاع غزة وفقا لصحيفة معاريف، لقد قمنا بمعالجة الامور مع قطاع غزة خلال الاشهر الثمانية الماضية بشكل لائق ، وقمنا بذلك بتهاون واعتقد بأننا رهائن بيد حماس , ودفعنا الثمن ولم نحصل على المقابل .

وأشار الى ان إسرائيل فقدت قوة الردع نحو حماس وعلينا اعادة قوة الردع لمكانها الطبيعي .

وحول تساؤل بشأن مواصلة ضرب قطاع غزة جوا وبرا؟ قال : "القوة لا تعني كل شيء وعبر القوة لا يمكن ان نخلق وضع جديد من اجل خدمة فكرة سياسية ، ولكن علينا ان نرفع الحصار عن قطاع غزة لنسمح لسكان القطاع الخروج من الحصار الخانق لكي لا نبقى ابداً بهذا الوضع .

وتابع :"علينا ان نعد خطة "إسرائيلية" تقول ماذا نحن نريد وانا اريد ان يتحسن وضع سكان غزة و فك الحصار الذي يقبع تحته سكان القطاع.