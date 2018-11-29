بعد الجغرافيا.. طلبة الثانوية يتظاهرون ضد الكيمياء !

نظم المئات من طلبة الثانوية العامة الفرع العلمي الإنجاز اليوم الخميس، مظاهرة احتجاج امام مقر وزارة التربية والتعليم في رام الله احتجاجاً على منهاج مادة الكيمياء الجديد الفرع العلمي .

وطالب الطلبة وزارة التربية والتعليم بدراسة المنهاج واتخاذ قرار بالتخفيف من كم المادة ، وطبيعة المواضيع .

ويشار الى ان طلبة الثانوية العامة في الفرع الادبي نظموا الأسبوع الماضي مظاهرة للمطالبة بتخفيف منهج الجغرافيا ، وترتيب المواضيع الموجودة في الكتاب لتسهيل دراستها .

ويشار الى ان احتجاجات طلبة الثانوية العامة تكررت منذ بداية العام بعد تغير المنهاج الفلسطيني والبدء بتطبيق المنهاج الجديد .





