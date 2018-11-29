ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

بعد الجغرافيا.. طلبة الثانوية يتظاهرون ضد الكيمياء !

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:50 - 29 نوفمبر 2018
طلبة توجيهي كيمياء1 طلبة توجيهي كيمياء1
مشاركة

نظم المئات من طلبة الثانوية العامة الفرع العلمي الإنجاز اليوم الخميس، مظاهرة احتجاج امام مقر وزارة التربية والتعليم في رام الله احتجاجاً على منهاج مادة الكيمياء الجديد الفرع العلمي .

وطالب الطلبة وزارة التربية والتعليم بدراسة المنهاج واتخاذ قرار بالتخفيف من كم المادة ، وطبيعة المواضيع .

ويشار الى ان طلبة الثانوية العامة في الفرع الادبي نظموا الأسبوع الماضي مظاهرة للمطالبة بتخفيف منهج الجغرافيا ، وترتيب المواضيع الموجودة في الكتاب لتسهيل دراستها .

ويشار الى ان احتجاجات طلبة الثانوية العامة تكررت منذ بداية العام بعد تغير المنهاج الفلسطيني والبدء بتطبيق المنهاج الجديد .

مظاهرات طلبة توجيهي ضد الكيمياء
طلبة توجيهي كيمياء1
 

متعلقات