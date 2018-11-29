موقع "إسرائيلي" يزعم: الفصائل تدرس شكل المظاهرات غداً

زعم موقع المستوطنين 7 ان مسؤول في حركة حماس هدد صباح اليوم الخميس، بزيادة وتيرة الاحتجاجات ضد "إسرائيل" خلال مسيرات العودة المقرر تنظيمها غداً الجمعة ان تواصل عرقلة التسهيلات لقطاع غزة.

وحسب أقواله فإن المظاهرات قرب السياج ستشتد وتيرتها خلال الساعات المقبلة ستدرس التنظيمات كيف ستعمل قرب السياج غدا الجمعة.

ويشار الى ان مسيرات العودة مستمرة ولم تتوقف ، وموازية للتحركات الدبلوماسية لرفع الحصار على قطاع غزة ، والتي بدأت بضع الوقود لمحطة الكهرباء وإدخال الأموال لموظفي غزة وغيرها من القضايا التي لاتزال المباحثات قائمة لتنفيذها ولرفع الحصار كاملاً عن قطاع غزة .