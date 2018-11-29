صحيفة: دعوة موسكو لهنية محاولة للالتفاف على الرفض المصري المتكرر

تلقى رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، دعوة رسمية من الخارجية الروسية لزيارة العاصمة موسكو، سلمه إياها سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى فلسطين، حيدر رشيد، خلال لقائه هنية في مكتبه غرب مدينة غزة، صباح أمس، وهو ما كشفت عنه صحيفة «الأخبار» اللبنانية.

ووفق مصادر، فإن هذه الخطوة ستتيح لهنية، الذي لم يحظَ بأي جولة خارجية منذ توليه منصبه، الالتفاف على الرفض المصري المتكرر لخروجه عبر القاهرة خاصة بعد إدراجه أميركياً على «لوائح الإرهاب»، وذلك في ظل العلاقات المصرية ـــ الروسية الجيدة.

وبذلك، ستكون موسكو بوابة هنية لجولته التي تعوّل عليها الحركة كثيراً، خاصة في ظل التحريض الأميركي القائم.