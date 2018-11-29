الطفلان شادي فراح وأحمد الزعتري يتنفسان عبق الحرية اليوم

من المقرر ان تفرج سلطات الاحتلال اليوم الخميس الـ29 من تشرين الثاني/ نوفمبر عن الطفلين المقدسيين شادي فراح (15 عاماً)، وأحمد الزعتري (15 عاماً) وذلك بعد اعتقال استمر لمدة ثلاث سنوات.

وذكر نادي الأسير في بيان له أن الطفلين فراح والزعتري اُعتقلا على يد قوات الاحتلال في تاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأول عام 2015، وفي حينه كانت أعمارهما (12 عاماً).

وأضاف نادي الأسير أن سلطات الاحتلال تحتجز الطفلين منذ تاريخ اعتقالهما في مراكز خاصة للأحداث تابعة لسلطات الاحتلال في الجليل. علماً أن محكمة الاحتلال حينما حكمت على الطفلين بالسّجن الفعلي لمدة عامين بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة (5000) شيقل، لم تحتسب لهما عاماً كاملاً قضياه في الاعتقال قبل النطق بالحكم النهائي عام 2016.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال وجهت تهم للطفل شادي فراح خلال فترة اعتقاله تتعلق بالتحريض وطالبت بنقله إلى أحد المعتقلات وقررت المحكمة في حينه إبقائه داخل المركز الخاص بالأحداث مقابل شروط.

وذكر نادي الأسير أن عدد الأطفال القابعين في معتقلات الاحتلال قرابة 270 طفلاً، وهناك سبعة أطفال مقدسيين محتجزين داخل المراكز الخاصة بالأحداث من بينهم شادي وأحمد.



