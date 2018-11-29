التجمّع الإعلامي يختتم دورة "التحرير الصحفي"

اختتم التجمع الإعلامي الفلسطيني بالتعاون (مع وزارة الإعلام والمكتب الإعلامي الحكومي)، الدورة المتخصصة في " فن التحرير الصحفي"، وذلك بمقر الوزارة بمدينة غزة.

وحضر حفل الاختتام، مسئول المكتب الاعلامي الحكومي سلامة معروف، ورئيس التجمع الاعلامي رضوان ابو جاموس، ومدير دائرة العلاقات العامة والتدريب فيها د. مؤمن عبدالواحد، ورئيس قسم التدريب بالوزارة وسام رضوان، وسفيان الشوربجي رئيس قسم التدريب في التجمع الاعلامي إلى جانب مدربّة الدورة الصحفية ألاء أبو عيشة والمتدربين المشاركين في الدورة .

وأكد معروف على الدور البارز للإعلام الفلسطيني في مواجهة العدوان الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، مشيداً بوسائل اعلام المقاوم التي تمكنت من دحض الرواية الاسرائيلية وتعرية جرائم الاحتلال أمام العالم.

وأثنى معروف على الدور البارز للتجمع الإعلامي في تنظيم الدورات التدريبية التي تهدف لتعزيز وتنمية قدرات الإعلاميين والخريجين من كليات الاعلام، معرباً عن سعادته بالتعاون المشترك بين التجمع الاعلامي ووزارة الاعلام .

من جهته أكد أبو جاموس، على أهمية الرسالة الإعلامية الفلسطينية في إطار تعزيز الرواية الفلسطينية لتشكيل رأي عام مساند للحق الفلسطيني في مجابهة التعنت الاسرائيلي، مشدداً على دور الصحفي الفلسطيني بالقيام بواجبه المهني في الدفاع عن شعبه ووطنه.

وأثنى على دور المكتب الإعلامي الحكومي في إنجاح الدورة التدريبية، داعياً المتدربين للاستمرار في تنمية قدراتهم ومهاراتهم الصحفية من خلال الالتحاق بمزيد من الدورات التدريبية التي ينظمها المكتب الاعلامي الحكومي أو التجمع الاعلامي الفلسطيني .

بدورها أوصت المدربة أبو عيشه المتدربين بالجد والاجتهاد وبذل المزيد من الجهد في إطار تعزيز المهارات الصحفية وصولا لتحقيق التميز في العمل الصحفي، معربة عن استعدادها لتقديم ما يلزم للمتدربين فيما يتعلق بالعمل الصحفي والتدريب المهني .

وفي ختام الدورة التدريبية التي شارك فيها (35) متدرب ومتدربة بواقع (25) ساعة تدريبية، تم تكريم المدربة والمكتب الاعلامي الحكومي، وتوزيع الشهادات على الخريجين .