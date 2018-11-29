سان جيرمان يعبر ليفربول بثنائية في أبطال أوروبا

تلقى فريق ليفربول الإنجليزي، الأربعاء، هزيمة من مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف لهدفين في الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل ثنائية سان جيرمان، خوان بيرنانت، والبرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقتين 13 و37، بينما جاء هدف ليفربول الوحيد عبر جيمس ميلنر من ضربة جزاء في الدقيقة 45.

وفي مباراة ثانية ضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز نابولي الإيطالي على النجم الأحمر الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

أحرز ثلاثية نابولي، البولندي مارك هامسيك، والبلجيكي درايس مارتينيز (هدفين) في الدقائق 11 و33 و52، بينما جاء هدف الفريق الصربي عبر لاعب جزر القمر ألفاردو بن محمد في الدقيقة 57.

بذلك، يتصدر نابولي الترتيب برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان، وجاء ليفربول ثالثًا برصيد 6 نقاط، وأخيرًا النجم الأحمر الصربي برصيد 4 نقاط.