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برشلونة يجتاز ايندهوفن بثنائية في أبطال أوروبا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:30 - 29 نوفمبر 2018
نادي برشلونة الاسباني نادي برشلونة الاسباني
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اجتاز فريق برشلونة الإسباني، الأربعاء، مضيفه ايندهوفن الهولندي بهدفين لهدف في الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أحرز ثنائية برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه في الدقيقتين 61 و70، بينما جاء هدف أيندهوفن الوحيد عبر لوك دي يونج في الدقيقة 83.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تغلب توتنهام الإنجليزي على ضيفه انتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف سجله الدنماركي كريستيان ايركسن في الدقيقة 80.

بذلك، يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق ست نقاط عن فريقي توتنهام وانتر ميلان، بينما تذيل ايندهوفن الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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