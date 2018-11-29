حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة حتى السبت

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياُ الى باردة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، والفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأحد المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.