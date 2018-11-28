ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

أتليتكو مدريد يطير إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:46 - 28 نوفمبر 2018
اتلتيكو مدريد اتلتيكو مدريد
مشاركة

تأهل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه موناكو الفرنسي (2-0)، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن الجولة الخامسة للبطولة.

وتقدم الفريق الإسباني بهدف مبكر جاء بـ "نيران صديقة" سجله المدافع الفرنسي بينوا بادياشيل، في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية. وضاعف النجم الفرنسي الآخر المهاجم أنطوان غريزمان النتيجة، عند الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول.

وبهذه النتيجة انفرد أتلتيكو مدريد بصدارة قائمة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، وضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي للتشامبيونز ليغ، فيما يقبع موناكو في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة يتيمة.

متعلقات