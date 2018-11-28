أتليتكو مدريد يطير إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

تأهل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه موناكو الفرنسي (2-0)، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن الجولة الخامسة للبطولة.

وتقدم الفريق الإسباني بهدف مبكر جاء بـ "نيران صديقة" سجله المدافع الفرنسي بينوا بادياشيل، في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية. وضاعف النجم الفرنسي الآخر المهاجم أنطوان غريزمان النتيجة، عند الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول.

وبهذه النتيجة انفرد أتلتيكو مدريد بصدارة قائمة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، وضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي للتشامبيونز ليغ، فيما يقبع موناكو في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة يتيمة.