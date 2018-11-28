كشف بنود الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين

تسلم الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين وخطة عملها التنفيذية.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من سلطة النقد برئاسة عزام الشوا، ورئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال نبيل قسيس.

وأطلع اعضاء الوفد، الرئيس، على أبرز بنود الاستراتيجية والأهداف التي تسعى الخطة لتحقيقها على الصعيد المالي الفلسطيني، واشاروا إلى أن الهدف الأساسي لرفع نسبة الشمول المالي في فلسطين خلال فترة تنفيذ الخطة (2018–2025) إلى نسبة 50% كحد أدنى، سيتم من خلال التركيز على بناء القدرات المالية لأفراد المجتمع الفلسطيني، وتعزيز الوصول الى الخدمات المالية واستخدامها، من خلال تطوير منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجات الفئات المستهدفة بالاستراتيجية بأسعار وشروط معقولة، وهذه الفئات تشمل: الشباب الرياديين والمشاريع الريادية، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمرأة، وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس، وذوي الإعاقة، والفقراء وذوي الدخل المحدود.

كذلك، تهدف الخطة إلى إيجاد البيئة القانونية اللازمة لحماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية، وتعزيز وتطوير البيئة التكنولوجية وإطلاق خدمات التقنيات المالية الحديثة الـFintech .

بدوره رحب الرئيس، بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين والأهداف التي تسعى لتحقيقها، الأمر الذي يؤكد المضي قدما في تمتين القطاع المالي والمصرفي الفلسطيني الذي وصل للعالمية في مجال الجودة وتقديم الخدمة الفضلى للمواطن الفلسطيني.

وحضر اللقاء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.