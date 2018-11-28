تصريح ناري لمدرب ريال مدريد السابق: الجميع كان يخشى رونالدو

كثرت التأويلات والتحليلات والمواقف التي تناولت سبب رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد، وآخرها تصريح للمدرب السابق للنادي الملكي فابيو كابيلو.

وفي حديث لصحيفة "ميرور" البريطانية، أشار كابيلو إلى أن ريال مدريد يدفع حاليا ثمن اعتقاده بأنه سيكون من السهل عليه تحقيق النتائج الجيدة التي اعتاد تحقيقها حتى مع رحيل رونالدو.

وقال كابيلو، الذي تولى تدريب ريال مدريد مرتين الأولى في موسم 1996/1997 والثانية في موسم 2006/2007، أنه عندما كان رونالدو في الفريق "كانت الفرق المنافسة تخشاه وتحسب حسابه، كما أن زملاءه في الفريق كانوا أكثر تحررا".

وأعفى ريال مدريد بعد سلسلة من النتائج المخيبة مدربه جولين لوبيتيجي في نهاية أكتوبر الماضي، وخلفه سانتياغو سولاري، الذي بدأ جيدا قبل أن يتعرض لخسارة قاسية أمام إيبار بثلاثية نظيفة.

جدير بالذكر أن رونالدو، الحائز على الكرة الذهبية 5 مرات، يتألق في فريقه الجديد يوفنتوس، الذي انتقل إليه مقابل نحو 100 مليون دولار، حيث أحرز 10 أهداف، حققها من خلال مشاركته في 16 مباراة.