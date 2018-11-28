تطبيق صيني يقدم المال لمن يفضح الشائعات

يقدم التطبيق الصيني "جينري توتياو" مكافآت مالية للمستخدمين الذين يكشفون أمر الأخبار الكاذبة المروجة للشائعات.

وذكرت صحيفة "ساوث شاينا مورنينغ" أن شركة "بايت دانس" الصينية المختصة في الصناعات التكنولوجية، أطلقت التطبيق "جينري توتياو"، والذي يقدم مكافآت تصل إلى 3000 يوان أي ما يعادل 432 دولار لمن يفضح الشائعات.

يشار إلى أن تدشين التطبيق جاء في وقت تشدد فيه الحكومة الصينية رقابتها على محتوى الوسائط المتعددة، وبسطها سيطرتها على شبكة الإنترنت.

ويجمع "جينري توتياو" المعلومات من وسائل الإعلام باستخدام التعلم الآلي، ويعرضها عبر منصته على شكل نصوص ووسائط متعددة ثم يتيح للقراء الاطلاع عليها والحكم على محتواها، ويقدم مكافآت مالية لأفضل 100مقال يكشف الشائعات.