الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي يلبي أمنية شقيق شهيد من غزة

لبى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة أمنية شقيق الشهيد القائد في سرايا القدس الجناح العسكري للحركة فايق سعد التي عبر الأخير فيها عن حبه للأمين وشوقه لأن يردَّ تحيته التي أبرقها عبر صفحته الشخصية في فيس بوك.

وما كان من الأمين العام زياد النخالة إلا أنْ أرسل لفيصل سعد شقيق الشهيد القائد فايق سعد تحية مطولة من خلال تسجيل صوتي، عبر خلالها عن حبه لأهالي الشهداء.

وكان الشاب فيصل سعد أرسل رسالة للأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي القائد زياد النخالة من خلال منشور عبر الفيس بوك يعبر له عن محبته وافتخاره واشتياقه للأمين العام.

وكتب في منشوره انه ينتظر رد التحية من الامين العام وفور علم الامين العام بالمنشور رد التحية من خلال تسجيل صوتي للشاب فيصل وعائلته.