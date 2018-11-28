القبض على مشتبه به بسرقة 60 ألف شيقل في بيت لحم

قبضت الشرطة اليوم على شخص يشتبه به بسرقة مبلغ 60 الف شيقل من داخل محل تجاري بمدينة بيت لحم .

وذكر بيـان إدارة العلاقات العامـة والإعلام بالشرطـة، بأنه وبعد ورود شكوى من قبل مواطن وهو صاحب محل تجاري للأجهزة الالكترونية بمحافظة بيت لحم مفادها قيام مجهول بسرقة مبلغ 60 الف شيقل من داخل محله، على الفور تحركت قوة من شرطة المباحث العامة إلى المكان للكشف على ملابسات السرقة حيث لم يتبين أي كسر وخلع في نوافذ وابواب المحل .

وبعد إجراءات البحث والتحري ومراقبة الكاميرات بالمكان تم الاشتباه بشخص حيث تم احضاره إلى فرع المباحث وبسماع أقواله أفاد بقيامه بعملية السرقة .

وأكد البيان، انه تم احالت المشتبه به إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه اصولا .