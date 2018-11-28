الصحة توقّع اتفاقية لإنشاء محطة توليد للأكسجين في غزة

وقعت وزارة الصحة ظهر اليوم الأربعاء، مع لجنة العون النرويجية "نورواك"، اتفاقية لإنشاء محطة لتوليد الاكسجين لصالح مجمع ناصر الطبي في محافظة حانيونس بقطاع غزة، بتكلفة تفوق 213 ألف دولار.

ووقع الاتفاقية وزير الصحة د. جواد عواد، ومديرة مؤسسة نورواك في فلسطين د. ماريت ينغ، وذلك في مكتب الوزير عواد برام الله.

وأكد وزير الصحة أن هذه المرحلة تعد المرحلة السادسة ضمن مشروع كبير وضخم بشكل متواصل، حيث تم إنجاز المراحل الخمسة السابقة منه، في كافة المستشفيات في محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، وبتكلفة إجمالية تفوق 6 ملايين دولار.

وأوضح الوزير عواد أنه بعد الانتهاء من هذه المرحلة من المشروع، سيتم الاكتفاء ذاتيًا من إنتاج الأكسجين في كافة المشافي الحكومية في الضفة وقطاع غزة.

ويشمل المشروع تركيب محطات لتوليد الأكسجين إضافة الى تأمين قطع غيار لها في حال تعطلها، وإجراء صيانة دورية لها.