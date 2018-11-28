نتنياهو يعقد لقاءات أمنية مع وزراء سابقين للجيش ورئاسة الأركان

عقد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، في الأيام الأخيرة عدة لقاءات أمنية لإجراء مشاورات مع وزراء سابقين للجيش وقيادات رئاسة الأركان.

وبحسب مكتب نتنياهو، فإنه عقد تلك اللقاءات بصفته وزيرًا للجيش في مكتبه بمدينة القدس.

والتقى نتنياهو، صباح اليوم الأربعاء، مع رئيس الأركان السابق بيني غانتس ضمن المشاورات الأمنية التي أجراها مؤخرًا، وليس في إطار قضايا سياسية.

ويستعد غانتس لاتخاذ قرار بشأن مستقبله السياسي، فيما إذا كان سينضم لحزب سياسي أو ينشئ حزبًا جديدًا. حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن دخوله لأي حزب سيعطيه قوة مهمة تهز النظام السياسي.

ووفقًا لمكتب نتنياهو، فإنه التقى وزراء الجيش السابقين عمير بيرتس، وموشيه آرنز. فيما سيلتقي رؤساء الأركان السابقين شاؤول موفاز وغابي اشكنازي في الأيام المقبلة.