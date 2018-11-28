صحيفة تكشف: كيف دخلت القوات الخاصة "الإسرائيلية" لقطاع غزة؟

ذكر موقع "والا" العبري، صباح اليوم الأربعاء، نقلا عن تقارير عربية، أن القوات الإسرائيلية الخاصة، التي تم الكشف عنها بخانيونس، قبل نحو أسبوعين، دخلت قطاع غزة عن طريق معبر إيرز.

ونقل الموقع العبري عن صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن القوات الخاصة دخلت من خلال بطاقات تعريفية مزورة، تحمل أسماء حقيقية، لأسماء سكان فلسطينيين محليين يعيشون بغزة.

وأضاف الموقع العبري، أن القوات لم تدخل جملة واحدة، إنما دخلت على دفعات، حتى لا يتم إثارة الشكوك حولها.

ووفقاً للموقع العبري، تم ادخال المعدات الخاصة بالقوة الخاصة، عن طريق معبر كرم أبو سالم، حيث تم نقل هذه المعدات بواسطة أحد العملاء، الذي جهز مسبقا، شاحنة خاصة لنقل المعدات.

وأشار الموقع العبري، إلى أنه ورغم كمية الصواريخ الكبيرة التي أطلقت نحو هذه الشاحنة، خلال كشف العملية، إلا أن حماس نجحت في الاستيلاء على بعض المعدات التقنية التي كانت داخل الشاحنة.