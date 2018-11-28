مصرع شخص دهسا قرب عبلين

لقي رجل (58 عاما) مصرعه صباح اليوم الأربعاء، جراء حادث دهس وقع على شارع رقم 781 بمساره قرب قرية عبلين، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته على الفور، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وتلقت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء بلاغا عن جريح جراء حادث دهس بالقرب من عبلين، وعلى الفور وصل الطاقم الطبي إلى المكان وقدم الإسعاف الأولية وعمليات الإنعاش للرجل إلا أنه توفي متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها.

إلى ذلك، شرعت شرطة السير التي وصلت المكان التحقيق في ملابسات الحادث، ودلت التحقيق الأولية أن الرجل صدمته سيارة عندما كان يسير على الشارع، حيث تم اعتقال سائق السيارة وإخضاعه للتحقيق.

وفي سياق ضحايا حوادث الطرق، أظهر بيان صادر عن "أور يروك"، أمس الثلاثاء، أن 80 شخصا من المجتمع العربي لقوا مصارعهم في حوادث طرق منذ بداية السنة، حيث قتل أربعة منهم في الأسبوعين الأخيرين.

ومن بداية سنة 2018 لقي 278 شخصا مصارعهم في حوادث طرق، ومنهم 25 قتيلا شهريا في المتوسط. وكذلك يتبين من المعطيات أن ثلث الأولاد الذين قتلوا في حوادث طرق من بداية السنة هم من المجتمع العربي: حيث قتل 11 ولدا (14-0) من المجتمع العربي في حوادث طرق من بداية 2018، وبالإجمال قتل من بداية 2018 30 ولدا في حوادث على أنحاء البلاد.