خلل فني في "فيسبوك" يتسبب بظهور إشعارات ورسائل قديمة

تسبب خلل فني في موقع "فيسبوك" بظهور إشعارات ورسائل قديمة للمستخدمين على أنها جديدة، الأمر الذي سبب إرباكا وإزعاجا، خاصة أنه أعاد تذكيرهم ليس فقط بالذكريات المبهجة بل بالمؤلمة أيضا.



وأشار موقع "ذا فيرج" إلى أن الخلل الفني سببه "تحديثات البرامج"، مضيفا أن المستخدمين قالوا في تغريدات لهم على "تويتر"، أنهم أصبحوا يشاهدون الرسائل القديمة في تبويب الماسنجر على أنها غير مقروءة.



وقال متحدث باسم "فيسبوك" لـ"ذا فيرج": "تم حل المشكلة التي تسببت بها تحديثات البرامج، ونحن نعتذر عن أي إزعاج تسبب فيه هذا الخلل".



نكسات متعددة



وكان موقع "فيسبوك" تعرض لعدة نكسات هذا العام، أهمها فضيحة تسريب بيانات المستخدمين، وأيضا تعطله أكثر من مرة، فما تأثير هذه المشاكل إضافة للخلل الأخير؟



يرد المختص في مواقع التواصل الاجتماعي خالد صافي بالقول: "توقع المحللون سابقا حدوث هذه المشاكل، والتي أرى أنها لن تؤثر عليه بشكل كبير، فهو يملك عددا مهما من التطبيقات مثل واتساب وإنستغرام ولديه مليارا مستخدم".



وتابع صافي في حديث لـ"عربي21": "هذه المميزات تمنح "فيسبوك" نوعا من القوة والاستمرارية، ما يجعله يقف صامدا أمام هذه المشاكل، وبرأيي أيضا لن تؤثر عليه على المدى البعيد".



وأوضح أن "استمرارية الموقع وقدرته على التأثير، يؤكد لنا أنه قادر على تخطي هذه المشاكل، بل بالعكس هو يحاول قدر الإمكان الاستفادة منها في أن تكون مصدرا لشهرته وارتقائه بشكل أو بآخر، خاصة أنه يتعافى سريعا بعد كل مشكلة يمر بها".



يشار إلى أن "فيسبوك" أضاف ميزة الذكريات عام 2015، والتي تقوم بعرض بعض الذكريات والأحداث بعد عام من نشرها، وتعرضت لانتقادات كثيرة وقتها، فهي كانت تذكر الناس ليس فقط بالذكريات الجميلة بل أيضا بالحزينة والمؤلمة، إذ لم تكن الخوارزمية الأساسية في هذه الميزة تستطيع التمييز بين المشاركات الاحتفالية والذكريات المبهجة وبين الذكريات المؤلمة.