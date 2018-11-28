أنصار الدولية ومحطة الروضة تدرج بعض المدارس ضمن برنامجها الخيري

أدرجت محطة الروضة لتحلية المياه بعض المدارس ضمن برنامجها الخيري والتوزيع المجاني للمياه في شمال قطاع غزة، وذلك بهدف سد احتياجات المدارس بالماء الصحي والمفلتر.

وتقدم محطة الروضة لتحلية المياه التابعة لجمعية إسعاد الطفولة بغزة خدماتها لأهالي شمال قطاع غزة على مدار الساعة، حيث أنها تعتبر واحدة من أكبر وأحدث محطات تحلية المياه في شمال القطاع و مزودة بأحدث أجهزة الفلترة وتنقية المياه.

وتشمل، المحطة، أجهزة معالجة وفلترة للمياه المالحة والملوثة، وأجهزة لدفع الماء للمعالجة، وبئر مياه لاستخراج الماء من باطن الأرض، وخمس شاحنات كبيرة مجهزة بشكل كامل لنقل الماء للسكان، وخزان ماء كبير سعة (120000) لتر لتخزين الماء المعالج والمفلتر، حيث تعمل محطة الروضة لتحلية المياه على الطاقة الشمسية.

ومن الجدير ذكره، أن مؤسسة انصار الدولية - المانيا انشأت محطة الروضة لتحلية المياه و مولتها بالكامل وتسعى دوما لتطويرها وذلك بالتعاون مع شركائها في جمعية اسعاد الطفولة. وذلك للتخفيف من معاناة الناس في الحصول علي مصدر صحي وامن للشرب .هذا و يستفيد من محطة الروضة الالاف من اهلنا في غزة حيث انها تعتبر المصدر الامن والصحي لمياه الشرب. الامر الذي يساهم في حل مشكلة المياه في قطاع غزة .اذ من المعروف ان مياه قطاع غزة غير صالحة للشرب بسبب تلوث المياه الجوفية وتسرب مياه الصرف الصحي اليها وزيادة نسبة الملوحة .

كذلك مولت مؤسسة انصار الدولية عدة مشاريع اخري ومن أهمها: مشروع افطار الصائم ومشروع السلة الغذائية ومشروع طرود رمضان ومشروع الانارة البديلة ومشروع الشتاء الدافئ ومشروع الحقيبة المدرسية. علاوة علي كفالة الايتام. وكذلك العديد من المشاريع الخيرية والاغاثية والانسانية التي استفاد منها الالاف من الفقراء والمساكين والتي كانت بمثابة بلسم لجراحهم وعوزهم . .

ويتقدم مجلس إدارة جمعية اسعاد الطفولة الي شركائهم في مؤسسة أنصار الدولية - ألمانيا بوافر الشكر والتقدير والامتنان على جهودهم المباركة في دعم المشاريع الخيرية والاغاثية والانسانية في قطاع غزة والتي تهدف لإغاثة ومساعدة ومد يد العون للفقراء والمحتاجين والوقوف بجانبهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.











