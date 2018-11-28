"العربية" تنشر صورة مفبركة للأهرامات..ما علاقة ابن سلمان؟

نشرت قناة "العربية" وصحف سعودية صورة مفبركة للأهرامات، تزامنا مع الزيارة القصيرة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة.

وعبر موقعها الإلكتروني، نشرت "العربية"، وصحيفة "عكاظ"، وصحف أخرى، صورة تظهر الأهرامات مغطاة بعلم السعودية.

وعنونت "العربية" خبرها بـ"الأهرام تتوشح بالعلم السعودي ترحيبا بمحمد بن سلمان".

وبعد انتشار الصورة بشكل كثيف من قبل مغردين سعوديين، تبين أنها "مفبركة"، ولا أساس لها من الصحة.

ونقلت صحف مصرية عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، قوله إن "إضاءة الأهرامات ووضع علم السعودية عليها غير صحيح".

وأوضح وزيري أن نشر مثل هذه الصورة المفبركة يتسبب بإثارة البلبلة، مناشدا وسائل الإعلام الكف عن نشرها.

وكان محمد بن سلمان زار القاهرة الثلاثاء، والتقى عبد الفتاح السيسي، واتفقا على إبقاء مطالب المصالحة مع قطر كما هي.





