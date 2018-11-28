الأول من نوعه.. ضبط مشتل مجهز بتقنيات عالية في نعلين

ضبطت الشرطة، مساء أمس الثلاثاء، مشتلًا حديثًا يستخدم تقنية "الزراعة المائية" للمخدرات، في قرية نعلين غرب رام الله، واعتقلت مشتبهًا به، بعد أن ضبطت نحو 600 شتلة تراوحت أطوالها بين 20 و150 سم.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إنه وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة من قبل إدارة مكافحة المخدرات تفيد بوجود مستنبت للمخدرات في بلدة نعلين غرب رام الله، تحرّكت للمكان على الفور قوات من الشرطة برفقة النيابة العامة، وبإسناد من الأمن الوطني، حيث تمت محاصرة المكان، والدخول إليه بأمر من النيابة العامة، وتبين أنه منزل مكوّن من طابقين؛ الأول تسكنه عائلة، والثاني تم تجهيزه بتقنيات حديثة ومتطورة وعالية المستوى، لزراعة المخدرات بطرق هندسية علمية متطوّرة.

وأشار العقيد ارزيقات إلى أنّ عملية الزراعة كانت تمر بعدّة مراحل؛ أهمّها "الزراعة المائية" حيث يتم مدّ أنابيب بلاستيكية (حجم 4 إنش) في إحدى الغرف، وفتح جهة من جهات الأنابيب على شكل دائرة بقطر 10 سم، وتوضع الشتلة لتمر المياه أسفلها، مع عملية تنقية دائمة للمياه، ثم تُنقل الأشتال إلى غرفة أخرى لتُزرع في التربة لاستكمال عمليه الاستنبات.

واعتبر الناطق باسم الشرطة أنّ المشتل المضبوط هو الأول من نوعه بهذا المستوى والتقدّم في آليّة الزراعة والمعدات والتجهيزات المتمثلة في عمليات التكييف والتبريد والإنارة.













