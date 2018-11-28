لأول مرة منذ 20 عاما..الاحتلال يحكم للمستوطنين بامتلاك أراضٍ بالخليل

قررت "المحكمة العليا" الإسرائيلية في قرار نادر أن الصندوق القومي اليهودي، من خلال فرعه "هيمنوتا"، هو صاحب ملكية مئات الدونمات من الأراضي في مستوطنة غوش عتصيون شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلّة، بعد مسار قضائي ممتد على مدار 22 عامًا، وبعد 74 عامًا من الاستيلاء على أرض تتبع إحدى العائلات الفلسطينية.

ورفض القضاة طعناً قدمه الفلسطينيون ضد قرار محكمة منطقة القدس المحتلّة، التي حكمت أيضًا بأن الصندوق القومي اليهودي كان مالكًا للأرض.

يذكر أن 522 دونماً في مستوطنة "غوش عتصيون" التي أنشئ عليها الكيبوتس الاستيطاني، ومكاتب مجلس غوش عتصيون الإقليمي، تم الاستيلاء عليها من قبل "هيمنوتا" عام 1944 من عائلة مركوس النصرانية التي هاجرت إلى أمريكا الجنوبية.