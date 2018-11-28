شهاب: نحذر من مخطط صهيوني يستهدف اي مظهر سيادي فلسطيني في القدس

أكد مسؤول المكتب الاعلامي لحركة الجهاد الاسلامي داود شهاب أن حملات الاعتقال والمداهمة التي تشنها قوات الاحتلال في القدس والضفة المحتلة لن ترهب اهلنا وأبناء شعبنا ولن تثنينا عن استمرار النضال والكفاح بوجه إجراءات وسياسات الاحتلال العدوانية .

ووصف شهاب خلال تصريح مقتضب هذه الاعتقالات بالجريمة العدوانية التي تهدف لملاحقة النشطاء وقمع التحركات الشعبية المجابهة لسياسات التهويد والاستيطان.

ودعا شهاب إلى الوحدة ورص الصفوف في مواجهة سياسات الاحتلال التي يحاول من خلالها فرض سيادته المطلقة على القدس.

وحذر شهاب من مخطط صهيوني يستهدف اي مظهر سيادي عربي وفلسطيني في القدس، الامر الذي يستوجب يقظة تامة لمواجهة كل المخططات الصهيونية.