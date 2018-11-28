اربع إصابات في انفجار عرضي وقع بأحد المباني السكنية في مخيم البريج وسط القطاع

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الاربعاء، ان عدد الإصابات التي وصلت الى مستشفى شهداء الاقصى من البريج بلغت 4 اصابات من بينها طفل وسيدة بجراح مختلفة جراء الانفجار الذي وقع بمخيم البريج وسط القطاع اليوم .

وكانت عدة انفجارات هزت احد العمارات السكنية بمخيم البريج وسط قطاع غزة، دون معرفة طبيعة الانفجارات حتى اللحظة.

ومن جانبها اكدت وزارة الداخلية وقوع انفجار في أحد المنازل بمخيم البريج وسط قطاع غزة، مبيناً ان الأجهزة المختصة أغلقت المكان لمعرفة طبيعة الانفجار.

افاد مراسلنا، أن عدة انفجارات سمع دويها في منطقة البريج، كان مصدرها عمارة سكنية تعود لعائلة الهندي، حيث تعرضت لأضرار جسيمة.





