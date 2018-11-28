بالأسماء.. الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا من الضفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 16 مواطنًا من أنحاء متفرّقة بالضفة الغربية، فجر اليوم الأربعاء، نصفهم تقريبًا من محافظة طولكرم.

وأفادت المصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال شنّت الليلة الماضية حملة اعتقالات واسعة في صفوف نشطاء حماس في محافظة طولكرم، بعد مداهمة واقتحام مدينة المدينة ومخيمها، وضاحية ذنابة وبلدات كفر اللبد وعتيل وزيتا. وعُرف من بين المعتقلين في طولكرم، أحمد متروك، وعدنان الحصري، ومصعب عدنان الحصري، وأحمد أبو جاموس، وحسن هويدي وجميعهم من مخيم طولكرم، وكذلك حاتم فقها، وقسام حاتم فقها من كفر اللبد.

وشهد مخيم طولكرم صدامات ومواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع. وكانت قوة إسرائيلية خاصّة اعتقلت مساء الثلاثاء، وفيق عبدالكريم حسين من مخيم طولكرم، بعد اعتراض سيارته في الشارع الشرقي لضاحية شويكة.

وفي قلقيلية، فأفادت المصادر، بأنّ جيش الاحتلال اقتحم بلدة عزون شرقًا، وحاصر عددًا من المنازل في منطقة الحفارة قرب جامع المنصور، وقام بعمليات حفر في تلك البيوت، والتي تعود لـ صفوان منصور سليم، وعاصم عوض سليم، وأشار إلى اعتقال الطفل نضال صفوان سليم.

واعتقل الاحتلال أيضًا، عماد صوافطة من طوباس، وأنس فضل، والفتى أحمد مصطفى أبو ليل، ووجدي أبو سالم، من مخيم عسكر بنابلس، والأسير المحرر رزق ريان من قراوة بني حسان قضاء سلفيت.

وفي محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، قالت المصادر إن الاحتلال اعتقل زيد أسامة الرجبي من الخليل، ومعتز أبو زنيد من دورا جنوبًا، والطفل معن نايف البدوي من مخيم العروب شمالًا.