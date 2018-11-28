ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الاربعاء أن يكون الجو اليوم الأربعاء غائماً جزئياً الى غائم، و يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ،والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء هذه الليلة غائمة جزئياً وباردة نسبياُ الى باردة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداًُ الخميس فيكون الجو غائماً جزئياً، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الجمعة يكون الجو غائماً جزئياً، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام ،والفرصة مهيأه لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.