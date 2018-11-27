"الأونروا" تطلق اتفاقية متعددة السنوات بقيمة 6.4 مليون$

أطلقت اليوم الثلاثاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) وحكومة المملكة المتحدة، من خلال دائرة التنمية الدولية (DFID) اتفاقية دعم خدمات الطوارئ المقدمة للاجئي فلسطين القادمين من سوريا والمقيمين في الأردن خلال الفترة بين 2018 و2021 بقيمة إجمالية قدرها 6.4 مليون دولار أمريكي.

وأقيم حفل الإطلاق في مخيم عمان الجديد (الوحدات)، بحضور رئيس قسم وزارة التنمية البريطانية في الأردن، ومستشار الاستجابة الإنسانية – الاردن في وزارة التنمية الدولية البريطانية.

وستُمكِّن هذه الاتفاقية على مدار سنواتها الثلاث "الأونروا" في الأردن من توفير الخدمات الإغاثية الطارئة للاجئي فلسطين القادمين من سورية والمقيمين في الأردن، بما في ذلك توفير المواد الغذائية وغير الغذائية والمسكن، و تشمل الاتفاقية كذلك توفير جميع المساعدة النقدية غير المشروطة لهذه الفئة من لاجئي فلسطين.

وفي كلمته قال سفير المملكة المتحدة لدى الأردن إدوارد أوكدين: "تظل المملكة المتحدة ملتزمة بثبات بمهمة الأونروا الحيوية التي توفر الدعم اليومي والضروري للاجئين الفلسطينيين في الأردن وعبر المنطقة. وبوصفنا أحد المانحين الرئيسيين للأونروا، فقد قمنا بالفعل بزيادة مساهمتنا لدعم الأونروا عدة مرات هذا العام، لضمان عدم انقطاع الخدمات التعليمية والرعاية الصحية الحيوية. هذا التبرع بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني، للاجئين الفلسطينيين من سوريا، سوف يصل بمساهمة المملكة المتحدة إلى أكثر من 65 مليون جنيه إسترليني لهذا العام. سيساعد التمويل في تلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك المأوى والطعام، وتمكين الوصول المستمر إلى مدارس الأونروا والعيادات الصحية الموجودة في جميع أنحاء الأردن. ونظل ملتزمين بمواصلة الحفاظ على مهمة الأونروا الأساسية للمضي قدمًا ". وفي حديثه في حفل الاطلاق، قال مدير عمليات الأونروا في الأردن روجر ديفيز: "تعد المملكة المتحدة من المانحين الأساسيين منذ فترة طويلة للأونروا وللاجئ فلسطين. وتوفر هذه الاتفاقية التي مدتها ثلاث سنوات استدامة لتدخلاتنا الإنسانية والطارئة لهذه الفئة من اللاجئين على وجه الخصوص.

وستغطي هذه المساهمة احتياجات ما يقارب ثلثي لاجئي فلسطين القادمين من سوريا والمقيمين في الأردن في الربع الأخير من العام، واحتياجات مجموع هذه الفئة بأكملها في الربع الأول من عام 2019". و في هذا السياق يشار إلى أن الدفعة الأولى ستوفر حزمة فصل الشتاء لما يقارب ال 4،500 عائلة من لاجئي فلسطين القادمين من سوريا والمقيمين في الأردن، حيث تأتي الحزمة على شكل مساعدات نقدية لتغطية احتياجاتهم خلال فصل الشتاء. وستمكن هذه الاتفاقية خلال سنوات العمل بها الأونروا من توفير الخدمات الطارئة و حماية حوالي 18،000 فردا من لاجئي فلسطين القادمين من سوريا والمقيمين في الأردن، بما يتماشى مع الاحتياجات المحددة.