نقيب المهندسين يدعو لمقاطعة شركة لنقل الغاز الاسرائيلي للاردن

ناشد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي المهندسين والمهندسات الاردنيين الى مقاطعة الشركات المطبعة المتورطة في العمل على نقل الغاز الاسرائيلي إلى الأردن عدم العمل معها.

وجاء تصريح الزعبي اليوم الثلاثاء بعد نشر شركة أردنية تعمل في مجال الغاز إعلانا تطلب فيه مهندسين ومهندسات للعمل في مشاريعها في نقل الغاز الاسرائيلي الى الاردن، مؤكدا أن نقابة المهندسين الاردنيين ستعمل بكل إمكانياتها ضد التطبيع بكافة أشكاله.

وقال الزعبي، ان "التطبيع مع الاحتلال مرفوض جملة وتفصيلا وبكافة أشكاله ابتداء بالعلاقات التجارية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وليس انتهاء بالاتفاقيات المبرمة معه كاتفاقية الغاز الاسرائيلي المسروق من فلسطين، لما لذلك من خطورة بالغة على الأمن الوطني الأردني وتهديد للسيادة الأردنية".

وشدد على موقف نقابة المهندسين الأردنيين "المنسجم مع موقف كافة النقابات المهنية والشارع الأردني الرافض للتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي الذي يغتصب ارض فلسطين وينتهك حرمة مقدسات الأمة، ويقتل ويروع أبناء فلسطين الحبيبة ويستمر في جرائمه ضد الأرض والإنسان".

وكانت نقابة المهنسين الاردنيين بالشراكة مع اللجنة الاردنية المشكلة من نقابات وفعاليات وطنية قد نظمت سلسلة اعتصامات احتجاجية في عمان واربد رفضا لاتفاقية الغاز الاسرائيلية الاردنية.

وكان الاردن قد وقع مع اسرائيل عام 2016 اتفاقية لشراء الغاز من اسرائيل بقيمة 10 مليار دولار لمدة 15 عاما، وان يبدأ تنفيذ هذه الصفقة عام 2019 بتشجيع ودعم امريكي وسط معارضة شعبية واسعة، انطلاقا من رفض ربط الطاقة الاردنية التي تعتبر احدى مرتكزات الامن الاقتصادي بالاحتلال الاسرائيلي، ولكن الحكومة الاردنية وقعت الصفقة رغم الاحتجاجات.