نتنياهو يقرر زيارة تشاد لإعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، زيارة تشاد للقاء الرئيس إدريس ديبي لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وبحسب مكتب نتنياهو، فإنه سيزور تشاد خلال الأيام المقبلة بهدف تجديد العلاقات الدبلوماسية.

وجاء ذلك في أعقاب لقاء جمع نتنياهو مع ديبي في القدس لبحث التعاون الثنائي بينهم، بما في ذلك مجال الزراعة والطاقة الشمسية وغيرها.

وقال نتنياهو في ختام اللقاء إن تشاد دولة افريقية مهمة. معربا عن ارتياحه لاستئناف علاقات الصداقة بين الدولتين.

وأضاف "إن هناك مواضيع مشتركة كثيرة تهم البلدين بينها محاربة الإرهاب". مشيرا إلى أنه بحث مع رئيس تشاد التغييرات التي تمر فيها العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي.