شرطة الخليل تكشف ملابسات جريمة ابتزاز عبر "الفيس بوك"

شفت الشرطة، اليوم الثلاثاء، ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني طالت إحدى السيدات في مدينة الخليل وألقت القبض على الفاعل.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها إحدى السيدات لوحدة الجرائم الالكترونية تعلقت بقيام مجهول بابتزازها اخلاقياً مقابل عدم نشر صورها الشخصية على موقع "الفيس بوك"، على الفور باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة ومعرفة الفاعل.

وأضاف بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية المتعلقة بالحادثة، فقد تمكنت المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه وبحوزته الهاتف المستخدم في عملية الابتزاز والذي يحوي صور المشتكية الخاصة .

وأكد البيان توقيف المشتبه به وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.