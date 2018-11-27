وفد من الجولان السوري يزور الشيخ عدنان ويهنئه بالانتصار على السجان

زارت وفودٌ عدة من مدينة القدس والأراضي المحتلة عام 48 والجولان السوري المحتل مساء اليوم الثلاثاء، الشيخ خضر عدنان في جنين، مقدمين له التهنئة بالإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد انتصاره في معركة الإضراب عن الطعام.

وكان في استقبال الوفود الشيخ خضر عدنان وعائلته ووفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي على رأسهم الشيخ هاني جرادات وطارق قعدان وبلال ذياب، مثمنين زيارة الوفود لما تحمله من رسالة قوية بوحدة الأمة العربية والإسلامية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

ومن أبرز الشخصيات التي زارت الشيخ عدنان، الناشطة صابرين ذياب، محمد كناعنة ولؤي الخطيب أعضاء المكتب السياسي في حركة أبناء البلد، إضافة إلى الطائفة الدرزية في الجولان والكرمل، كما كان من بين الزائرين المهنئين ذوي الشهيد محمد أبو خضير.

واعتبر الشيخ عدنان، أن اللقاء مع الوفود الثلاثة كان مثمر جداً حيث التقى فيه عدد كبير من الأخوة المحررين في المناطق المختلفة وتعرفوا على بعضهم البعض، قائلاً: "زيارة الوفود واللقاءات التي جمعت المحررين تُجسد وحدة شعبنا وأمتنا في الميادين ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقدمت الوفود الزائرة هدايا ودروع تثمن دور الشيخ عدنان في معركة الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية وانتصاره على إدارة السجون.

يُشار إلى ان الشيخ عدنان انتزع حريته من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد اضراب مفتوح عن الطعام استمر 55 يوماً رفضاً للاعتقال الإداري.

يذكر أن الاحتلال أعاد اعتقاله في 8 يوليو/ تموز الماضي، على حاجز عسكري "إسرائيلي" في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، قبل أن يُعلِن إضراباً عن الطعام في 5 مايو/ أيار الماضي، احتجاجاً على تمديد فترة اعتقاله الإداري.

والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف دون محاكمة لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، يجدد بشكل متواصل لبعض الأسرى، ويتذرع الاحتلال الإسرائيلي بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.































