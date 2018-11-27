"مهجة القدس" تزور نقيب المحامين العرب السابق في بيروت

زار وفد من مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى في لبنان اليوم الثلاثاء؛ نقيب المحامين العرب السابق عمر الزين لبحث سبل التعاون لخدمة قضايا الأسرى.

وضم الوفد مسؤول العلاقات العامة والإعلام في مهجة القدس سيف الدين موعد والمنسق الإعلامي سامر عنبر ومحمد عثمان ومحفوظ منور.

وجرى التباحث حول سبل التعاون المشترك بين مؤسسة مهجة القدس والمحامين العرب من الناحية القانونية والدور المنوط بالمحامين لفضح ممارسات الاحتلال العنصرية التي ترتكبها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى دون حسيب أو رقيب.

وأكد الوفد ضرورة ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين المسؤولين عن انتهاكات حقوق الأسرى ومحاكمتهم؛ وكذلك الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسرى المرضى.

من جهته رحب المحامي عمر الزين بوفد مهجة القدس على هذا الزيارة القيمة والبناءة.

وشدد الزين على أهمية تفعيل الدور القانوني في قضية الأسرى وأنه وزملاءه المحامين مستعدون لتقديم كل التعاون في الملف القانوني وإلزام الاحتلال بقواعد القانون الدولي التي تكفل حقوق الأسرى.