الجهاد الإسلامي تثمن مواقف الشعوب العربية والإسلامية الرافضة للتطبيع

ثمن الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي مصعب البريم مساء اليوم الثلاثاء مواقف الشعوب العربية والاسلامية الرافضة للتطبيع، مؤكداً أن هذه المواقف تدلل عن حياة ومناعة الذاكرة العربية والاسلامية في مواجهة المشروع الصهيوني والامريكي.

وقال البريم: "تأتي هذه المواقف اسنادا لنضالات شعبنا في مسيرات العودة وعمليات الطعن بالضفة وانجازات المقاومة في غزة".

وأضاف: "في ظل هذا الحراك الشعبي وتقدم المقاومة وغضب الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال والحصار، فإننا نستغرب استمرار الاعتقالات السياسية وملاحقة المقاومين في الضفة الغربية المحتلة".

وأكد، أن الاعتقالات السياسية وملاحقة المقاومين تهدد النسيج الوطني الداخلي وتعمق الانقسام وعلى السلطة تغيير سلوكها تجاه أبناء شعبها قبل فوات الأوان.