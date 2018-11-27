داعية مصري: ممارسة لعبة "pubg" حرام شرعاً

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن ممارسة لعبة بوبج "pubg"، حرام شرعا، لأن المولى عز وجل قال في كتابه الكريم "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، وقال في موضع آخر: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما".

وأضاف كريمة في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، أن القاعدة الفقهية تقول "ما أدى إلى الحرام فهو حرام"، وهذه اللعبة تسبب عدوانيات وينتج عنها إيذاء إما بالقتل أو بالجرح، ولذلك تعد من المحرمات الشرعية.

وأشار أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إلى أنه يحرم ممارسة اللعبة واقتناؤها واستيرادها وكل ما من شأنه الحصول عليها.

وانتشرت في السنوات الأخيرة ألعاب حرب كثيرة ولكن قلة منها ينجح، ومن ضمن الألعاب التي نجحت وحصلت على الشهرة مؤخراً بشكل واسع لعبة "الباتل رويال ببجي"، والتي تسمح لمجموعة ضخمة من اللاعبين باللعب بشكل فردي أو مجموعات والقتال بين بعضهم ضمن مواجهة بين الجميع، وأصبحت حالياً أشهر العاب الحرب وأكثرها اهتماماً بالواقعية.