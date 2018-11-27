حماس تثمن الموقف الإيراني بتبني أسر شهداء وجرحى مسيرات العودة

ثمن الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، المواقف الإيرانية النبيلة تجاه القضية الفلسطينية ودعم وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

وقدر برهوم في تصريح صحفي، القرار الإيراني الرائد والمسؤول بتبني أسر شهداء وجرحى مسيرات العودة وكسر الحصار.

وطالب برهوم الدول العربية والإسلامية كافة بالاستمرار في الوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني ودعم مقاومته في مواجهة التحديات كافة وعلى رأسها المشاريع والمخططات الصهيو أمريكية الهادفة إلى شطب حقوقه وتصفية قضيته.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أكدت أن الجمهورية الإيرانية تبنت كافة شهداء وجرحى مسيرات العودة وكسر الحصار، ماليا وعلاجيا، معتبرة الموقف الإيراني خطوة مهمة في دعم صمود الشعب، ودعم المقاومة بهذا الشكل وبأشكال أخرى.